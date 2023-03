EN FOTOS | Actriz peruana llegó en limusina para contraer matrimonio con el amor de su vida... su perro

La actriz cómica y exdiputada peruana, Susy Díaz, celebró por todo lo alto su matrimonio con su perrito Chiki, a quien describió como «el amor de su vida», por lo que no tardó en hacerse viral.

La mujer llegó incluso en limusina para consagrar la unión con su mascota, con la que ha vivido más de 18 años, según contó a través de sus redes sociales. También dio el sí con un hermoso vestido de novia blanco.

“Me voy a casar con el único perro que me duró 18 años. El único que no me engaña y no me hace la de Piqué. Yo los cachos te apliqué, también te piqué y la plata te quité”, dijo Susy cuando llegó al altar, según reseñó Infobae.

La actriz también detalló al medio argentino que Chiki fue quien la acompañó en uno de sus videos más virales cuando el mar la revolcó.

“Con el amor de mi vida, el único que me da alegría, me acompaña 18 años. Cuando me revuelca el mar, él sale en el video ahí también”, recordó.

Florencia Polo, hija de la exvedette peruana, se pronunció al respeto y felicitó a su madre por casarse con su “único perro fiel”.

La únión se llevó a cabo el pasado 14 de febrero y parece que las nupcias renovaron las energías de Díaz quien se ha destacado durante los últimas semanas por hacer de DJ en algunas discotecas de Lima. La mujer lanzó un tema llamado “Bebe, que la vida es breve”, que ha sorprendido a propios y extraños.