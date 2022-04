En incertidumbre total el futuro de la Estación Espacial Internacional ante el retiro "inminente" de Rusia

Tras el anuncio de Rusia de retirarse de la Estación Espacial Internacional (EEI), como respuesta a las sanciones adoptadas por la comunidad internacional tras su invasión a Ucrania, existe una incertidumbre razonable sobre lo que será su futuro.

Rusia anunció el pasado lunes 4 de abril su decisión de adelantar su retiro de la plataforma orbital, el cual estaba previsto para 2024, lo cual pondría en jaque su existencia; debido a la cancelación del programa de cooperación espacial que mantiene al laboratorio orbital funcionando a 400 kilómetros de la Tierra.

El director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, lanzó un ultimátum a los Estados Unidos para que se levanten las sanciones "contra las empresas civiles TsNIIMash, de investigación de ingeniería mecánica, y el Centro Espacial de Cohetes Progress”.

"Si bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la EEI de una salida descontrolada de su órbita y su caída sobre el territorio de EE.UU. o Europa?", cuestionó.

Sin embargo, las amenazas de Rogozin no surtieron efecto y las sanciones de EEUU se mantuvieron. Pero desde Rusia se ha enfatizado en el retiro de la EEI.

"Presentaremos próximamente a la dirigencia del país las propuestas concretas de Roscosmos respecto a los plazos del cese de la cooperación en el marco de la EEI con las entidades espaciales de EEUU, Canadá, la UE y Japón", dijo Rogozin.

El Gobierno ruso iba a participar en la EEI hasta 2024, con la intención de lanzar después su propia estación y negociaba la posibilidad de continuar la colaboración hasta 2030, de acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE.

La repuesta recibida no fue del agrado de Roscosmos, que dejó en claro que la cuestión no es si continúa participando o no, sino que cuándo se retira del proyecto de la EEI.