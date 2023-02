EN VIDEO | Anunció que su muñeca de trapo «esta embarazada» y esperan su tercer hijo

Un colombiano se viralizó en TikTok luego de revelar su curioso romance. El sujeto, se hizo novio de su muñeca de trapo llamada Natalia, quien «está embarazada» y espera su «tercer hijo».

El hombre dejó la soltería y con esta rara relación, decidió iniciar una familia. Afirma que todo esto le causa mucha felicidad y más porque su noviazgo ya es viral en todas las redes.

Según RCN, el colombiano indicó que con su familia de trapo, pudo vencer a la soledad y así realizar sus actividades del día a día.

LEA TAMBIÉN: SE CASÓ CON UN MUÑECO Y ESTE LE FUE INFIEL

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, comentó el hombre.

Asimismo, relató que espera poder tener una pareja verdadera. No obstante, añade que si no la consigue, seguirá con la familia que creo con su muñeca Natalia. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, sostuvo.

Días después, el hombre se viralizó una vez más por otro video que colgó en la red social china. Allí anunció el «embarazo» de Natalia, quien le dará su tercer hijo. A este decidió ponerle ‘Sammy’ como nombre.

“Tu nueva familia, Sammy. Somos tus papás y los de uniforme tus hermanastros”, escribió en la publicación.

Tras esto, no tardaron las reacciones y burlas por parte de usuarios de internet, ya que lo calificaron como una locura.

“Yo cuando mi soltería duré demasiado”, bromeó un cibernauta. “Silencio ya empezó mi serie de terror psicológica favorita”, se burló alguien más.

OTRO CASO SIMILAR

Meirivone Rocha Moraes, de 37 años, decidió en diciembre de 2021 casarse con un muñeco, cansada de las infidelidades de los hombres. No obstante, al parecer la desgracia la persigue ya que afirmó que el muñeco le fue infiel.