﻿ EN VIDEO: Así le dieron la bienvenida a Snoopy en este popular parque del municipio Baruta

El pasado mes de junio, la Alcaldía de Baruta inauguró la icónica escultura de Mafalda. Ahora llegó el turno del famoso Snoopy de Charles Schulz.

El alcalde Darwin González informó que la escultura de Snoopy está ubicada en el Parque Principal de Cumbres de Curumo.

«¡Snoopy ya está con nosotros! Este mágico compañero se quedará en Cumbres de Curumo para embellecerlo», expresó González en sus redes sociales.

¡Snoopy ya está con nosotros! Así fue nuestra develación de este mágico compañero que se quedará en Cumbros de Curumo para embellecerlo. ¡Que divertido fue compartirlo con ustedes!

Snoopy forma parte de una tira cómica creada en 1950 por Charles M. Schulz. La misma se convirtió en un fenómeno con sus múltiples publicaciones en periódicos y eso llevó a que se produjeran episodios especiales para la televisión.

Entre 1983 y 1985, se emitió la serie animada The Charlie Brown and Snoopy Show. Y fue en 2014, que se realizó una nueva adaptación llamada Snoopy y sus amigos. Además, también se estrenó en 2015, The Peanuts Movie.

«Aunque siempre me ha molestado el título ‘Peanuts’ que me vi obligado a usar, y todavía estoy convencido de que es el peor título para cualquier tira cómica. Probablemente no importe cómo se llame, siempre y cuando cada esfuerzo aporte algún tipo de alegría a alguien, en algún lugar», expresó en su momento Schulz.

¡Tenemos todo preparado y estamos juntos para recibir a Snoopy en Cumbres de Curumo! Baruta tiene un nuevo integrante y estamos listos para tomarnos fotos con el.

SNOOPY SE SUMA A MAFALDA

Snoopy ahora se suma a Mafalda, la icónica e irreverente niña creada por el dibujante argentino Joaquín Lavado «Quino», que encontró un nuevo hogar en Caracas gracias al talentoso artista Pablo Irrgang.

En un evento organizado por el Ayuntamiento de Baruta y la Embajada de Argentina en Venezuela, Irrgang presentó una hermosa escultura de Mafalda, ataviada con los colores verde y blanco, en un banco de la capital venezolana.

La inauguración de la escultura, que mide 80 centímetros de alto y pesa 20 kilogramos, atrajo a numerosos curiosos y fanáticos del personaje. Está ubicada en la plaza Los Chorritos de Bello Monte, municipio Baruta.

Mafalda se hizo famosa por su historieta periodística publicada entre 1964 y 1973, y su espíritu rebelde e incisivo sigue siendo relevante en la actualidad.