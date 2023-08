EN VIDEO: El impresionante efecto visual que causó la caída de un rayo en la cima de un volcán en Guatemala

El volcán Acatenango de Guatemala dio de qué hablar en redes sociales recientemente, luego que se viralizara un video de la caída de rayos en la cima de este, generando un impresionante efecto visual.

En el material que se hizo popular en internet, se puede ver como si el cráter expulsara relámpagos en lugar de lava. Asimismo, el efecto óptico hizo ver como si ese monte fungiera como un para rayos.

This isn't an optical illusion! The Acatenango Volcano in Guatemala does produce volcanic lightning. ⚡️🌋 pic.twitter.com/yZu0vvYOjx

— AccuWeather (@accuweather) August 18, 2023