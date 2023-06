EN VIDEO | La sorpresa que le dio Shaquille O’Neal a una familia venezolana que se hace viral

La leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal, no solo es famoso por su destreza en el baloncesto, sino también por su amabilidad hacia los demás. Su gran corazón quedó evidenciado en una tienda de electrodomésticos con una familia venezolana que se encontró.

El exdeportista estaba recorriendo los pasillos cuando se encontró con dos mujeres que estaban buscando una lavadora y una secadora. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellas y les preguntó qué estaban buscando. Las mujeres le contaron su necesidad de comprar los electrodomésticos y Shaquille les ofreció pagárselos en ese mismo momento.

La reacción de las mujeres fue conmovedora, no podían contener las lágrimas y agradecieron al exjugador de baloncesto por su acto de bondad. El momento quedó registrado en un video y se ha vuelto viral en las redes sociales.

Shaquille O’Neal went to Home Depot & bought this family a washer & dryer machine!

