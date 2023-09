EN VIDEO | No era su día de muerte: Intentó cruzar de un edificio a otro con su carro y todo salió mal, cayó desde 15 metros

Evgeny Chebotarev, doble de riesgo ruso de 29 años, es el protagonista de un impactante video viral, ya que intentó cruzar de un edificio a otro con su carro, pero no lo logró y cayó desde 15 metros.

Chebotarev publicó los videos del accidente en su cuenta de Instagram. Precisó que todo ocurrió el pasado martes, 29 de agosto, cuando intentó cumplir esta peligrosa proeza con sus compañeros.

El joven avanzó lentamente con su vehículo Lada Niva blanco hacia una rampa que tenía delante. Chebotarev estaba seguro de que lograría el salto, pero su carro no tomó suficiente aceleración y no hizo el salto correctamente.

Russian daredevil Evgeny Chebotarev miraculously survived a failed 50ft high car stunt jump between two buildings in North Ossetia–Alania, Russia. pic.twitter.com/QAr2rdPfnQ

— BoreCure (@CureBore) August 30, 2023