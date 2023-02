EN VIDEO: Perro se vuelve viral tras lanzarse al agua a «pelear» con un tiburón

Los tiburones son uno de los animales que muy pocos quieren cruzarse en un día de descanso en la playa. Sin embargo, esto no le pasó a un perro, dado que se lanzó al agua para «pelear» con un enorme tiburón martillo en una zona turística en las Bahamas.

Más de 30 turistas estaban asombrados viendo al gran tiburón martillo, cuando pasó lo verdaderamente extraño: el perrito se lanzó desde el muelle más cercano para hacer frente al animal marino.

En las redes sociales circula un video en el que se escucha a varios turistas gritándole al perro. “Deja de perseguirlo”, dijo una de las personas, mientras que otras intentaban atraerlo hasta la orilla.

Saw a dog bite a shark, best thing on the internet today. pic.twitter.com/9ZMAlQ03Sl

— T. Otter (@OtteTracey) February 17, 2023