EN VIDEO | Reportera española fue agredida sexualmente mientras estaba en plena transmisión en vivo

Un hombre fue detenido por agredir sexualmente a una reportera española mientras hacía un pase en directo desde la calle.

Isa Balado estaba transmitiendo para el programa En boca de todos, cuando el hombre se le acercó por atrás, le tocó el trasero y le preguntó «¿de qué canal eres?». En el momento, la periodista intentó continuar con su reportaje a pesar del abuso, y le respondió: «Un segundo, que estamos en directo».

Sin embargo, desde el estudio el ancla, Nacho Abad, se percató de lo que ocurría y la interrumpió para preguntarle: «¿Te acaba de tocar el culo?, es que no puedo entenderlo, me pones a este señor adelante, este tío es tonto».

En ese instante, la cámara empezó a grabar al abusador que se quedó en el lugar a esperar que la reportera terminara la transmisión. No obstante, Balado decidió encararlo por el abuso que había cometido.

🇪🇦 | LO ÚLTIMO: Agresión sexual en vivo y directo. La reportera Isa Balado acaba de sufrir una agresión sexual mientras transmitía una noticia en vivo y directo en un canal de televisión en España. "¿De verdad me tienes que tocar el culo?", la reacción de la periodista. ¿Qué… pic.twitter.com/eecNwBJW6U — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 12, 2023

«Por mucho que quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando», le dijo. Mientras tanto, su agresor asegura que no le ha tocado el trasero, pero ella reafirma que sí lo hizo. «Sí, me lo has tocado. Me gustaría que me dejaras trabajar». Al ver que la mujer lo encaró, el sujeto se marchó con actitud burlona.

A los pocos minutos el programa volvió a hacer un pase con la reportera para ver como se encontraba. En ese instante, Balado contó que el hombre seguía caminando por los alrededores y que molestaba a todas las mujeres que pasaban por el lugar.

No pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara al lugar, llamados por el mismo programa televisivo y capturaron al abusador a quien acusaron de agresión sexual.