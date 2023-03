EN VIDEO | Se negó a tatuarle «Propiedad de Víctor» a una chica y encendió la polémica en redes sociales

Una tatuadora desató la polémica en TikTok después de rechazar hacerle un tatuaje a una chica, el cual diría «propiedad de Víctor», pareja sentimental de la muchacha. La anécdota ocurrió en Colombia.

Leidy Mora, cuyo usuario en la red china es @leidymora_666, explicó lo sucedido cuando la novia le pidió el presupuesto para ese tatuaje. “Me negué a hacer un tatuaje. No sé cómo llamar esto, si sororidad, ética o simplemente que no quiero ser parte de estas cosas”, comenzó.

Aunque dijo que en su carrera de tatuadora hizo trabajos con temática de nombres de pareja, admitió estar arrepentida. Luego, Leidy compartió el pedido de cotización de la solicitante.

Todo transcurría normal hasta que Mora le preguntó si tenía una idea de qué diseño hacerse, además del tamaño y la zona corporal. Fue allí cuando la joven envió una imagen con el escrito «Propiedad de Víctor», con la fecha 30/12/2019 y un «por siempre».

Esto llevó a que cientos de usuarios de TikTok se rieran porque incluso la joven escribió «propiedat». No obstante, eso fue lo que menos le indignó a la tatuadora. Además, la muchacha quería hacerse ese tatuaje de 5×5 cm en el cuello.

“¿Por qué alguien se quiere tatuar ‘Propiedad’?”, cuestionó Leidy, algo indignada. “Tú no eres un objeto; no eres una cosa. Me parece re triste. Sé que otro tatuador lo va a hacer, yo no. En mis diez años de tatuadora lo que más hago son nombres y fechas de ex, pero en mi vida alguien se había querido tatuar ‘propiedad’”, dijo aún más molesta, reseñó Infobae.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ LEIDY?

Tras esa petición, la artista del tatuaje le respondió lo siguiente: “Hola, esperamos que estés bien. Qué pena contigo, en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar”.

Esto generó una avalancha de comentarios en la publicación de Leidy, la mayoría dándole la razón a la usuaria.

“Soy tatuadora y me ha tocado tapar tantos tatuajes así”, “Ojalá que el haberle negado el tatuaje le haga pensarlo mejor”, “Yo estoy en contra de los tatuajes de pareja y menos con uno diciendo ‘propiedad’”, “Yo vi uno similar en un chico. Se lo hizo para que la chica no lo dejara (ella lo condicionó) y sin embargo lo engañó con otro”, “Es libre de tatuarse lo que quiera. Al fin y al cabo se puede tapar o borrar”, “Se supone que ahí estás discriminando por no hacer el tattoo”, “Es decisión de cada uno lo que quiera tatuarse. Imagina soy ateo y me dijera ‘quiero un Cristo’”, rezan ciertos comentarios.