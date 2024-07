﻿ Escándalo: Cantante dio bochornosa presentación en Home Run Derby y admitió que estaba borracha

La cantante de música country Ingrid Andress hizo una bochornosa presentación en el Home Run Derby de las Grandes Ligas. Una vez estalló el escándalo, la artista estadounidense confesó que estaba borracha cuando iba a cantar.

Andress fue la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos en el estadio Globe Life Field en Arlington, Texas. Los fanáticos esperaban que diera una magistral actuación, pero la realidad fue muy diferente.

Definitely one of the anthems of all time pic.twitter.com/LvSYSmR1wF

— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 16, 2024