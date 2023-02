Escándalo en EEUU, despiden a entrenadora por hacerse pasar por adolescente y jugar en un campeonato de basket escolar

El básquet estudiantil de Estados Unidos está atravesando un escándalo, después de que la entrenadora Arlisha Boykins se puso la camiseta de una niña que estaba ausente y disputó un partido con su equipo de Portsmouth, estado de Virginia.

De acuerdo a medios locales, Boykins se puso la camiseta en un partido entre su equipo, el de Churchland High JV, frente al Nansemond River JV. Por tanto, se enfrentó a adolescentes de entre 13 y 15 años.

En las redes sociales circulan videos de Boykins en el campo jugando en contra de unas adolescentes. En las imágenes es evidente la clara diferencia física y técnica de la entrenadora sobre las demás.

MUST SEE: A 22-year-old Virginia H.S. basketball coach is fired after impersonating a 13-year-old in a JV basketball game!! They also CANCELED the ENTIRE season for this!

This was at Churchland H.S. in Portsmouth, VA. on Jan 21st.

Here's the video: pic.twitter.com/xUyoBwPx75

— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) February 1, 2023