VIDEO: Explosión generó el caos en pleno aeropuerto de Japón, la razón los dejó atónitos

Las autoridades japonesas suspendieron decenas de vuelos en el aeropuerto de Miyazaki, en el suroeste del país, cuando colapsó parte de la pista. Todo el caos se debió a una bomba enterrada desde la Segunda Guerra Mundial.

En redes sociales se viralizó el video grabado por las cámaras de seguridad del aeropuerto. En las imágenes se puede ver que un avión despega y, apenas segundos después, ocurre una explosión junto a la pista.

Sin embargo, las autoridades no se percataron de inmediato de lo ocurrido. No fue hasta que encontraron un extraño agujero en la pista, que la policía y los bomberos ordenaron cerrar la zona afectada.

Los organismos de emergencias evacuaron todo el aeropuerto y acordonaron la zona afectada. Por su parte, fueron cancelados 87 vuelos que conectan la ciudad con Tokio, Osaka y Fukuoka, según el Ministerio de Transporte.

EXPLOSIÓN EN EL AEROPUERTO

La Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón abrió las investigaciones. Los reportes preliminares indicaron que la explosión fue causada por una bomba estadounidense de 200 kilogramos, pero se desconoce qué causó la detonación, según medios japoneses.

La explosión no causó heridos y, además de la pista afectada, no hubo más daños en el aeropuerto. Por su parte, el portavoz del gobierno afirmó que «no hay peligro de más explosiones y se espera que las reparaciones concluyan el jueves por la mañana».

El aeropuerto de Miyazaki fue usado como una base naval japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El país asiático estuvo en guerra con Estados Unidos, por lo que aviones aliados bombardearon el archipiélago japonés durante el conflicto.

A casi 80 años del fin del conflicto, Japón sigue encontrando bombas sin explotar, tras los intensos bombardeos aéreos de Estados Unidos. Durante el año pasado, desactivaron 2.348, con un peso total de 37,5 toneladas.