En Francia harán asquerosa protesta porque el presidente se dará un chapuzón en el río Sena antes de los JJOO

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que se iba a dar un chapuzón en el Sena para demostrar la «salubridad» del río antes de los Juegos Olímpicos. Los habitantes de la ciudad respondieron con la organización de una asquerosa protesta.

Algunos parisinos y franceses en general no han estado satisfechos con las medidas y la inversión de Macron por los Juegos Olímpicos. El presidente se comprometió a que iba a limpiar el Sena para que pudiera usarse en pruebas de aguas abiertas y en el triatlón.

Los manifestantes llamaron a verter excrementos en el río antes de que Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se bañen en el Sena. Varios colectivos han apoyado la protesta y confirmado que participarán.

«Ellos nos hundieron en la mierd*, ahora les toca a ellos hundirse en nuestra mierd*», dice uno de los lemas de la protesta. «Yo cag* en el Sena», es otro de los hashtags que se viralizaron en las redes sociales.

CRÍTICAS A MACRON

Una vez comenzó el llamado a la protesta, las redes sociales se llenaron de mensajes y reacciones. Algunos opinaban a favor, para dejarle un contundente mensaje a Macron, mientras que otros criticaban por lo asqueroso de la propuesta.

A pesar del revuelo que causó la manifestación, los organizadores siguen avanzando en los preparativos. En redes sociales ya circula un lugar de encuentro para verte los excrementos en el río: el Puente Marie, en el IV Distrito de París.

Un ingeniero se puso al mando y creó una página web para que personas que viven fuera de París puedan sumarse. Incluso, calculó cuánto excremento deben echar al río para que llegue el día deseado a la zona donde estará Macron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DRAG QUEEN ES ATACADA EN REDES PORQUE LLEVARÁ LA ANTORCHA OLÍMPICA EN PARÍS 2024

Por su parte, las autoridades no han dado mucha importancia a la protesta. «No nos lo tomamos muy en serio. No es más que una broma. Más allá de la burla, la idea es demostrar que los responsables van a nadar», declaró el primer teniente de alcalde.

El gobierno de Macron y la alcaldía de París han hecho importantes gastos para recibir los Juegos Olímpicos. Ante las críticas por la «suciedad» en la capital francesa, buscan dar una visión más salubre de la ciudad.