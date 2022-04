Imágenes reales del paso del tiempo: El doodle de Google por el Día de la Tierra

Desde hace algunos años, el cambio climático se ha convertido en tema de preocupación para muchos países. En respuesta, la compañía Google reanudó el debate con un inesperado doodle para conmemorar el Día de la Tierra.

Con apoyo de imágenes reales del paso del tiempo, el gigante tecnológico invitó a los usuarios a percibir los impactos que han provocado la contaminación; deforestación y sobrepoblación en el planeta.

Se incluyó además un formato interactivo que permite conocer las causas, efectos y acciones que pueden implementarse para hacer frente al calentamiento global; fenómeno provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero que retienen el calor del Sol.

"El mundo se está calentando más rápidamente que en cualquier momento de la historia registrada", señalaron los representantes de Google, no sin antes agregar las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU).

La organización internacional resaltó que son muchas las acciones que pueden realizarse para marcar la diferencia; especialmente en lo que se refiere al consumo de energía y alimentación.

Today’s #EarthDay #GoogleDoodle addresses one of the most pressing topics of our time: climate change.

Using real time-lapse imagery from #GoogleEarth and other sources, tune in all day to see the impact of climate change across our planet 🌎

→ https://t.co/3IQ6D5wJSu pic.twitter.com/tNaO7LbaKl

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 22, 2022