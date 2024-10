Imágenes sensibles: Sacerdote quiso hacerles creer a sus creyentes que podía volar y todo terminó en tragedia

Momentos de terror se vivieron en la cima de una montaña en la India, en donde hicieron un rito hindú. Un sacerdote de esa religión aseguró que podía volar, pero lo que ocurrió dejó a todos en shock.

Medios de la región indicaron que este sacerdote, de 49 años, era reconocido por sus afirmaciones de que podía volar. Cuando intentó demostrar su poder «sobrenatural», el religioso cayó por un barranco y murió poco después por sus graves lesiones.

En el video viral se aprecia que decenas de creyentes se concentraron para ver al religioso volar. Se podía escuchar campanas y tambores, mientras que el sacerdote sin camisa se prepara para «volar»

En las imágenes se aprecia que el sacerdote estaba de pie frente a un altar y luego se arrodilló mientras hacía sonar una campaña. En el ínterin, le pasaron unas pesadas bolsas que se puso en su cuello.

El sacerdote se acercó hasta el borde de la montaña, confiado de que podría volar. Sin embargo, como era de esperar, el religioso no alzó vuelo, sino que cayó por el barranco, golpeándose repetidamente contra las piedras.

Fuentes policiales indicaron que el sacerdote sufrió varias fracturas durante la caída. Una vez lograron llegar hasta él, los paramédicos verificaron que había muerto.

A 49-year-old Hindu priest claimed he could fly, performed a ritual on a mountain in India, got too close to the edge, and fell to his death.

pic.twitter.com/pAbgVM7lYf

— Tom Valentino (@TomValentinoo) October 28, 2024