Instagram pedirá un video-selfie para verificar que eres tú +DETALLES

Para aumentar su seguridad, luchar contra cuentas falsas y bots, Instagram ahora pedirá video-selfie para verificar la identidad de los usuarios y que se trata de una persona real.

La red social ya comenzó a solicitar a algunos usuarios la verificación mediante video, que les ha aparecido cuando inician sesión en un dispositivo nuevo.

Además, la solicitad se ha presentado cuando inician sesión con la cuenta de Instagram en otra app y cuando la cuenta ha tenido un comportamiento inusual, según Xacata.

“Empezaremos a pedir a la gente que confirme quién está detrás de una cuenta cuando veamos un patrón de comportamiento potencialmente inauténtico”, aseguró la compañía a través de su comunicado oficial.

"El video nunca será visible en Instagram y será eliminado en 30 días. Este no utilizará el reconocimiento facial ni recopilará datos biométricos", aclararon.

Un usuario en Twitter, Sonny (@darvi_sh), escribió que: "A alguien le gustaron 65 fotos mías como un loco en Instagram y activó su mecanismo de detección de bots".

Una vez recibido el mensaje, cuando el usuario accede a tomarse el video, debe mantener el dispositivo móvil al nivel de los ojos y debe empezar a mover la cabeza hacia los lados, arriba y abajo, con el fin de obtener una visión completa del rostro, una vez terminado este proceso, aparecerá la opción de enviar el video para terminar la verificación.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021