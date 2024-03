Instagram y Facebook registraron caída global este 5Mar, esto es lo que se sabe

Este martes se registró una caída global de dos de las principales redes sociales de Meta: Facebook e Instagram.

Facebook mostró a millones de usuarios el mensaje de «sesión caducada» y les pedía que volvieran a ingresar. No obstante, no permitía el acceso. Mientras tanto Instagram no sacó a los usuarios de sus cuentas, pero no era posible ver ninguna publicación. También resulta imposible realizar nuevas publicaciones o enviar mensajes directos.

«Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello ahora mismo», comentó el portavoz de Meta, Andy Stone en Twitter (X).

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Por los momentos la otra gran plataforma de Meta, WhatsApp, se mantiene funcionando con completa normalidad.

Además, Threads, la plataforma de Meta que intenta competir con X también se encuentra fuera de servicio. Al igual que como ocurrió con Instagram, los usuarios pueden ingresar, pero no consultar las publicaciones en su interior.

Hasta el momento Meta no ha ofrecido detalles sobre qué pudo haber ocasionado la caída masiva de casi todas sus plataformas.

Mientras tanto Twitter (X), la plataforma de Elon Musk publicó un tuit en su cuenta oficial dándole un toque de humor a las caídas globales de las plataformas de Meta.

«Sabemos por qué están todos aquí», escribió.