Intentó abusar sexualmente de una compañera en un reality show, todo quedó grabado y así reaccionaron los productores

Una participante de un reality show en Australia estuvo a punto de ser abusada sexualmente por uno de los concursantes y todo quedó grabado.

Los hechos ocurrieron en el reality Below Deck Down Unde, en el que tienen que convivir las 24 horas al día, al estilo Gran Hermano.

Todo comenzó en una noche de fiesta y alcohol. Al cabo de un rato la participante Margot le dijo a su capitana que estaba borracha y que se iría a dormir.

A los pocos segundos ingresó Luke Jones, otro participante, a la habitación en donde dormía Margot. Este hombre estaba completamente desnudo y solo cubierto con una toalla.

A pesar de haber otras camas, se acostó en la misma que Margot, quién ya estaba dormida, y la abrazó.

Cuando la producción se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo mandaron a una persona para que rescatara a la joven.

“I didn’t even know” 💔 This goes beyond the show, i’m glad production stepped in. Captain Jason handled everything with class and respect. But damn. #BelowDeck pic.twitter.com/Y1XnDGtQAY

— BravoBabe (@thebravobabe_) August 8, 2023