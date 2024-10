LA FOTO: Investigadores confirman hallazgo de huesos de Cristóbal Colón: ¿Dónde estaban?

Investigadores forenses de la Universidad de Granada confirmaron este jueves que los huesos enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecieron a Cristóbal Colón.

La investigación la llevó a cabo el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, quien presentó el hallazgo durante la proyección del documental ‘Colón ADN. Su verdadero origen’ de Story Producciones, que RTVE emitirá el 12 de octubre.

Según Lorente, las nuevas tecnologías han permitido verificar de manera concluyente que los restos en Sevilla pertenecen a Colón. Anteriormente, estudios realizados entre 2003 y 2005 habían sugerido una posible compatibilidad, pero la cantidad de ADN era insuficiente para una confirmación definitiva. Ahora, con técnicas avanzadas, los resultados han sido replicados por varios laboratorios garantizando su precisión.

El documental promete revelar más sobre el enigma del origen de Colón, un misterio que ha generado diversas teorías. La versión más aceptada internacionalmente sostiene que era de Génova, Italia, aunque existen hipótesis que lo ubican en lugares como Portugal, Cataluña, Galicia, Guadalajara, Ibiza, Mallorca, Noruega e incluso América.

Este trabajo incluye el análisis del ADN de los restos óseos de Colón, su hijo Hernando y su hermano Diego, y promete arrojar luz sobre la procedencia del famoso navegante. En el acto de presentación, celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina, Eduardo Díaz-Rubio, su presidente, calificó el día como «histórico» para la ciencia.

El evento contó también con la presencia del duque de Veragua, descendiente de Cristóbal Colón, quien señaló que el esqueleto en Sevilla está incompleto. En este sentido, desde República Dominicana afirman que también poseen huesos de Colón.

No obstante, los huesos en República Dominicana no han sido estudiados, ya que las autoridades locales afirmaron no tener dudas sobre su autenticidad. La investigación completa será publicada en una revista científica internacional, contribuyendo aún más al entendimiento de la figura histórica de Cristóbal Colón.