LA FOTO | ¿Titter? La nueva polémica de Elon Musk, ahora le quitó la «W» al nombre de la red social

El CEO de Twitter, Elon Musk, provocó una nueva polémica por quitarle la ‘w’, al nombre de la red social en un letrero. De esta manera, pasó de Twitter a Titter.

«Nuestro arrendador en SF HQ dice que estamos legalmente obligados a mantener el letrero como Twitter y no podemos eliminar la ‘w’, por lo que lo pintamos de color de fondo. ¡Problema resuelto!», dijo el magnate.

Es importante destacar que el edificio en el que se encuentra la sede de la compañía no es propiedad de Twitter, sino que es alquilado. Esto ha ocasionado molestias en el dueño de la propiedad, quien ha asegurado que es obligación legal mostrar el nombre de la compañía.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq

— Harry Bōlz (@elonmusk) April 10, 2023