La historia Baltazar, fingió su propia muerte porque ''quería saber quien iría a su funeral''

El brasileño Baltazar Lemos es el protagonista de una rocambolesca historia en Curitiba, en el sur de Brasil, puesto que fingió su muerte y organizó su propio funeral para conocer quienes irían a darle el último adiós.

“Quería saber quién vendría”, confesó al medio local Banda B. Lemos explicó que su trabajo consiste en organizar ceremonias funerarias y en los últimos años se sorprendió de varios casos en los que nadie fue a los velorios.

“He estado pensando en esto durante cinco meses. Estoy celebrando mi cumpleaños 60. He hecho 889 ceremonias de despedida estos dos últimos años y en algunas ceremonias había dos personas, en otras había 500. Quería saber quién vendría a la mía”, dijo.

Lemos puntualizó que publicó mensajes sobre un “adiós”, pero no uso la palabra “muerte”. Por tanto, sostuvo que sus amigos y familiares utilizaron su “imaginación” para relacionarlo con su supuesto fallecimiento.

AMIGOS MOLESTOS CON LEMOS

Amigos y familiares se concentraron en una capilla, pero se sorprendieron cuando Lemos apareció y dio un discurso. Para muchos de ellos fue una broma de mal gusto y se indignaron por lo que hizo.

Lemos confesó a los presentes que no se trataba de una broma, sino de una insólita iniciativa. En ese sentido, explicó que él quería saber quiénes se acercarían a despedirlo y llorarían por él.

“Tengo muchas ganas de matarlo. Eso no se hace. Ese tipo de bromas no se hacen. Estaba enfermo, casi me da un infarto. Había personas en su Facebook que terminaron en el hospital”, dijo Pedro, un amigo de Lemos.

Rosecleia, otra amiga de Lemos, afirmó que no le gustó la broma. “Lo pasé muy mal, como muchos otros. Tuve un ataque de pánico. Jugar con la muerte es muy serio, ha traspasado todos los límites”, agregó.