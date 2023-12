La insólita petición de matrimonio que se viralizó, hizo creer a su novia que tuvo un accidente trágico

Muchas personas imaginan el momento en el que les pedirán matrimonio y esperan que sea un momento perfecto. No obstante, un joven de Perú tuvo una idea sumamente inusual y le dio a su pareja una experiencia que nunca olvidará.

Medios peruanos indican que la pareja tenía varios años de relación y el joven estaba seguro de que debía dar el próximo paso, pero no quería hacer una proposición casual. Por tanto, buscó una forma más creativa de hacerlo.

El joven fingió que tuvo un grave accidente de motocicleta y estaba tendido en el suelo con sangre falsa en la frente. Varias personas estaban pidiendo ayuda, hasta que llegó su novia y le preguntó: «¿Estás bien?».

De inmediato, el joven terminó su actuación y se levantó, mientras que su pareja parecía incrédula. Después sacó un anillo y se lo mostró a su novia, quien lo abrazó y dio el «sí».

VIDEO VIRAL

Este caso ocurrió hace varios meses, pero el video se viralizó en los últimos días. En las imágenes se puede ver al joven supuestamente herido en el suelo tras un fuerte accidente y después la aparición de su pareja.

Todo parece indicar que otros amigos motorizados le ayudaron, puesto que le pusieron maquillaje en el rostro y lo hicieron ver desaliñado. Cuando la novia aceptó la propuesta, todos los presentes comenzaron a celebrar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CIERVO CAUSA PÁNICO AL ROMPER UN VIDRIO PARA ENTRAR A RESTAURANTE, UNA JOVEN RESULTÓ HERIDA

¿Qué opinan de esta propuesta de matrimonio? pic.twitter.com/SsCgk6UUqi — Alerta Noticiera (@AlertaNoticiera) December 2, 2023

El video viral provocó polémica y generó un gran debate entre los internautas. Algunos alabaron la creatividad del joven, mientras que otros criticaron que hiciera una broma tan insensible a su novia, a pesar de que tuviera buenas intenciones.

«Es como algo psicológico», dijo un internauta, mientras que otro dijo: «Cada día más creativos». «A mí no me gustaría esa broma porque ya me tocó ir a recoger a mi novio de un accidente de moto donde casi se muere», contó una joven.