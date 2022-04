La interesante portada que Time le dedicó a Elon Musk tras la compra de Twitter

La revista Time le dedicó una portada a Elon Musk, después que el multimillonario adquirió esta semana la red social Twitter por 44.000 millones de dólares.

El la portada se observa a Musk con actitud seria, sosteniendo una jaula dorada en la que tiene varios pajaritos, que. representan el logo de la red social.

También se le ve vestido de traje, y llama la atención el título de la portal What everyone gets wrong about Elon Musk (Lo que todo el mundo entiende mal de Elon Musk).

"La sorprendente decisión de Elon Musk de comprar Twitter y hacerlo privado ha convertido sus opiniones sobre la política, la sociedad y el discurso humano en un asunto de urgente interés. El hombre más rico del mundo pronto controlará la plataforma de medios de comunicación más influyente del mundo, una empresa que afirma haber emprendido no para obtener beneficios, sino para el bien de la sociedad", reza parte del artículo de la revista.

También, Time destacada que "mucha gente detesta a Musk", porque "ha cultivado una imagen pública de pícaro odioso".

A su vez, la revista señala que Musk "no se preocupa mucho por los sentimientos de los demás", por lo que citó a su hermano Kimbal.

"Es un sabio cuando se trata de negocios, pero su don no es la empatía con la gente".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL TUIT DE ELON MUSK A SUS "PEORES CRÍTICOS" TRAS COMPRAR TWITTER

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE TIME LE DEDICA UNA PORTADA A MUSK

El pasado mes de diciembre la afamada revista le dedicó su emblemática portada, al ser elegido como la persona más influyente de 2021.

Time lo describió en esa oportunidad como una persona sin parangón, "el hombre que aspira a salvar nuestro plantea y conseguirnos otro nuevo deshabitado"; pero también como un "payaso y un genio, empresario y un hombre del espectáculo".