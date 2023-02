La razón por la que no debes dejar que tu celular cargue hasta 100%

Las personas están en constante renovación de su celular una vez llegan al mercado nuevos modelos con mejores características que su actual equipo. Uno de los aspectos en los que más se fijan a la hora de comprar un teléfono es la durabilidad de su batería.

Sobre ese punto, existen ciertos inconvenientes a la hora de poner a cagar el dispositivo. Adicionalmente, hay mitos en torno a ello, los cuales se originaron con el pasar de los años.

Además de la carga de la batería, pueden haber otros inconvenientes como el pin de carga. Este puede dañarse debido a la constante conexión y desconexión del cargador. Asimismo, otro rumor era que no podías desconectar un celular hasta que recomponer su batería al 100%.

CARGA EL CELULAR EN SU TOTALIDAD, UN ERROR

Con el paso de los años y la llegada de equipos más actualizados, se logró frenar la carga de celulares cuando llegaban al 100%. Esto gracias a un sistema de administración de energía que resguarda la batería.

De acuerdo a Crónica, no se recomienda dejar que el celular cargue hasta el 100 por ciento ya que las baterías son de litio. Al estar hechas con este elemento, aumentan el riesgo de desgastarse cuando cargan totalmente.

En tal sentido, cuando la batería baja hasta 0, no hay de qué preocuparse ya que no es una carga real del 0 por ciento en la pila. No obstante, si por seis meses dejamos que el celular llegue a dicho porcentaje, la cosa pinta mal. Esto podría provocar que la autonomía de la batería tenga un daño irreparable.

Cuando ponemos a cargar el smartphone al 100 por ciento, su vida útil disminuye en un 30%. Ante esto, el consejo es dejarlo cargar entre 20 y 80 por ciento para tener una «carga optimizada».