La regla de las cinco horas usada por Bill Gates o Elon Musk para lograr sus objetivos

Los empresarios más exitosos del mundo, como Bill Gates o Elon Musk, utilizan técnicas que les permiten lograr todos sus objetivos en los negocios que incursionan ¿Pero cuál es su secreto?

Para descubrirlo el escritor Thomas C. Corley, autor de 'Rich Habits: The Daily Success Habits of Rich Individuals', analizó los hábitos y rutinas de 177 multimillonarios.

Dicho análisis lo realizó a lo largo de cinco años donde concluyó que la clave de su éxito está en el aprendizaje, según reseñó el medio español 20 Minutos. Corley descubrió que la mayoría de estas personas no dedicaba tiempo a ver televisión, pero sí a leer.

LA REGLA DE LAS CINCO HORAS

El escritor descubrió que empresarios como Bill Gates y Elon Musk realizan lo que se denomina la 'regla de las cinco horas', una expresión acuñada por el emprendedor Michael Simmons.

La misma, consiste en dedicar una hora de tiempo cada día, durante cinco días de la semana, a un hábito de aprendizaje.

Leer, escuchar audiolibros, escribir o planear alguna actividad cultural pueden ser algunos de los ejemplos en los que invertir este tiempo.

De esta manera se adquieren nuevos conocimientos y aprendizajes para la toma de decisiones en el futuro.

El sudafricano Elon Musk suele estudiar algo nuevo sobre ingeniería, para su trabajo; mientras que Bill Gates asegura que se lee unos 50 libros cada año. Por su parte, Mark Zuckerberg lee, al menos, un libro cada dos semanas.

Sin duda son unas prácticas que le han permitido seguir siendo exitosos con el pasar de los años. Por lo tanto, Corley recomienda seguir estas reglas si quieres ser un empresario de éxito y que tu negocio no fracase, así que sigue esta simple regla y ve como te va en tu negocio.