La revelación de Ibai que incluye tequeños y la despedida de Messi

El streamer Ibai Llanos fue uno de los invitados en la despedida de Lionel Messi cuando dejó el FC Barcelona. Años después, el influencer españo reveló que en esa reunión privada hubo un popular platillo venezolano: los tequeños.

Ibai mencionó esta anécdota en una publicación en Twitter. El streamer estaba respondiendo al periodista deportivo José María García, quien lo criticó por no entrevistar a Messi durante su despedida.

“En casa de Messi lo que hice fue comer tequeños; no era momento de preguntar nada”, sostuvo Ibai en la publicación. El creador de contenidos no dio más detalles, pero confirmó que hubo un toque venezolano en la despedida del astro argentino.

La respuesta de Ibai se viralizó rápidamente, en especial en Venezuela, y ya cuenta con más de 37.000 likes en Twitter. Además, hay cientos de citas y respuestas por parte de venezolanos que

CRITICARON A IBAI

Ibai dio detalles sobre la despedida de Messi después de las críticas por parte de José García. Al igual que otros reporteros españoles, este criticó al streamer por “pisar” a los periodistas y no hacer cierto tipo de preguntas.

“No me apetece tener Twitch. A Ibai no le admiro porque no es periodista, pero le respeto. No puede pisar una noticia a los periodistas una noticia e irse a casa de Messi y no hacerle una sola pregunta que merezca la pena”, dijo García.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AREPAS PARA TODO EL MUNDO: JOVEN LLEVÓ LA GASTRONOMÍA VENEZOLANA A UN HOSPITAL DE BUENOS AIRES Y CAUTIVÓ A SUS COMPAÑEROS

José María García: "A Ibai no le admiro porque no es periodista, pero le respeto. No puede pisarle una noticia a los periodistas y no hacer una pregunta que no merezca la pena" El problema es de los periodistas, no de los streamers. pic.twitter.com/Yd11pp3nVB — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 30, 2023

Este no es el primer cruce que ha tenido Ibai con miembros de la prensa española. En el pasado, periodistas, especialmente deportivos, han criticado al streamer por las entrevistas que ha hecho a futbolistas y personalidades del mundo del entretenimiento.