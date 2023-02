Las hermanas venezolanas que triunfan juntas en el cine para adultos y buscan derribar tabúes +FOTOS HOT

Las hermanas venezolanas, Kesha y Sheila Ortega, han conseguido explotar un nicho de mercado en la industria del cine para adultos que a estas alturas parecía casi imposible.

Estas jóvenes de prominentes curvas y tez morena, han logrado convertirse en todas unas estrellas al protagonizar diversas películas donde mantienen relaciones sexuales entre ellas.

En una entrevista realizada por el medio El Español a la mayor de las hermanas, Kesha reveló como alcanzaron la fama y como su familia ha tenido que aceptarlo, a pesar del que dirán.

Sus inicios se dieron luego de que se pusieran en contacto con el pornstar Nacho Vidal.

«Al principio hicimos cosas por separados porque él vende las películas en EE.UU donde se consideraba un incesto. Pero también hicimos las cosas del trío que fue todo un éxito», explicó.

Kesha también narró la primera vez que tuvo sexo con su hermana ante las cámaras.

«Lo cierto es que estábamos más enfocadas en hacerlo bien, en que saliera bien porque llevábamos más de un año planteándolo, que en ponernos nerviosas. Lo tomé de una manera muy natural, no sé por qué«, reveló.

REACCIÓN DE SUS PADRES

La actriz de cine para adultos también recordó como fue la reacción de sus padres tras contarle a lo que se querían dedicar.

«Primero le conté a mi papá, tenía confianza, y me dijo que él me iba a querer haciendo lo que yo quisiera. Igual que a mi mamá, a quien le costó un poco pero al final lo terminó aceptando. Fue normal en mi caso porque yo ya tenía una trayectoria en Venezuela, de ser una artista integral», apuntó.

«Para mi madre desde el principio no fue fácil, tardó en aceptarlo. Pero sabían cuando me vine para acá (España) que era inevitable. Yo en la universidad ya hacía mis eventos, y Zeus Rodríguez, un amigo, me apoyo muchísimo, creía mucho en lo que yo hacía», agregó.

EN BUSCA DE DERRIBAR TABÚES

La mayor de las Ortega confesó que han debido enfrentarse al tabú que signigfica el incesto, sin embargo; buscan derribarlo y ser aceptadas más allá de sus preferencias sexuales.

«La gente se sorprende mucho, porque nosotros no somos de aquí. En latinoamérica es un tabú, pero en España tienen una mente más abierta. Yo lo que quiero es romper ese tabú. Aún así, la gente que te quiere es la que te va a aceptar tal como eres, si ellas tomaron la decisión es normal aceptarlo», señaló.

ÚNICAS EN SU ESTILO

Kesha también mencionó un inconveniente que tuvieron en la mansión del productor Rocco Siffredi, sin embargo enfatizó que la mayoría de las productoras les interesa mucho su talento.

«Nos pusieron a rodar por separado completamente. Pero en otras productoras nos aman y nos han llegado a pedir cinco escenas, porque es algo que les interesa mucho», indicó.

La mayor de las Ortega saben que lo que ofrecen es algo por el momento único en la industria.

«No existen otras hermanas, si salen otras hermanas la gente va a decir que nos han copiado a nosotras», sentenció.

Por último, reveló que es ingeniera en sistemas y realizó un curso completo de inglés en su natal venezuelas. Por su parte, su hermana es azafata de vuelos.