﻿ Las inquietantes imágenes del volcán Etna en Italia que le dan la vuelta al mundo: expulsó anillos de humo

El volcán Etna, ubicado en el sur de Italia, provocó preocupación porque expulsó anillos de humo. Las inquietantes imágenes le dan la vuelta al mundo y especialistas han explicado las causas de este «extraordinario» fenómeno.

Los anillos de humo pudieron verse en la ciudad de Catania y en las inmediaciones del cráter del volcán Etna, el más activo de Europa. Asimismo, los videos se viralizaron en redes sociales y sembraron muchas dudas en Internet.

The Italian #volcano #Etna has started erupting smoke rings.

This phenomenon is rare, as smoke rings are formed only with a specific crater shape and geometry. pic.twitter.com/7fkgaA43wM

— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) April 5, 2024