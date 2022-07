Las siete claves que te ayudarán a no perder la memoria con el pasar de los años

Un estudio encabezado por el experto en cognición, Ronald C. Petersen, afirmó que entre un 15% y un 20% de las personas mayores de 60 años consultan con el médico porque les preocupa las alteraciones de su memoria.

El deterioro cognitivo que ocurre, de modo natural con el paso de los años, es un problema de salud pública.

Pero los especialistas aseguran que hay mucho por hacer para conservar las capacidades del cerebro, sino intactas, en buena manera.

Richard Restak, neurocientífico de la Facultad de Medicina y Salud del Hospital George Washington, aseguró que el declive cognitivo no es un hecho inevitable.

En su libro The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind (La guía completa de la memoria: La ciencia del fortalecimiento de la mente) detalló varias de las claves que permiten potenciar la memoria, según reseñó Infobae.

CONSEJOS PARA NO PERDER LA MEMORIA

1- Prestar más atención

En ocasiones se confunden los problemas de atención con los lapsus de la memoria. Por ejemplo: si se olvida el nombre de una persona que se conoció en un evento puede ser porque se estaba hablando con varias personas en ese momento; y no se prestó atención cuando se mencionó el nombre

2- Desafiar la memoria en forma cotidiana

Cuando se sale a hacer las compras en vez de anotarlo en un papel o el teléfono, memoriza los artículos que se deben adquirir. Pero, en caso de que se decida llevar lo escrito, al llegar al comercio, no sacar inmediatamente la lista del bolsillo, sino traer a la memoria lo que se debe comprar.

3- Juegos mentales

Algunos juegos de mesa como el bridge o el ajedrez son excelentes para la memoria, pero también lo son los juegos más simples, aseguró el experto. Por ejemplo, uno de sus juegos favoritos, dijo, es el que consiste en que uno o varios jugadores piensen en una persona, lugar u objeto favorito.

4- Leer más novelas

“Las personas, cuando comienzan a tener dificultades de memoria, tienden a cambiar a la lectura de no ficción”, dijo. Por eso es que un indicador temprano de problemas de memoria, consideró, es abandonar la ficción.

5- Cuidado con la tecnología

Como se mencionó más arriba, Restak añadió a los “pecados de la memoria” detectados por Schacter, otros tres, dos de los cuales están vinculados al uso excesivo de los dispositivos tecnológicos.

6- Consultar ante situaciones emocionales

El experto advirtió que el estado de ánimo es un elemento importante en lo que se recuerdo o se olvida y recomendó asistir a un profesional de la salud mental si se cree que es necesario.

7- Determinar si la pérdida de memoria es preocupante

Restak aseguró que no todos los problemas de memoria son problemáticos. Por ejemplo, no recordar dónde estacionó su automóvil en una inmensa cochera llena de vehículos es bastante normal. Sin embargo, olvidar cómo llegó al estacionamiento en primer lugar indica posibles problemas de memoria, dijo.