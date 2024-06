Lleó: El perrito que se perdió en una montaña, cuando no había esperanzas apareció ‘mágicamente’

Una pareja de Madrid, España, estuvo más de dos semanas buscando a su perrito, Lleó, que se perdió en una montaña. Cuando habían perdido las esperanza, apareció «mágicamente» en donde menos esperaban.

El caso se remonta hasta el pasado 25 de mayo, cuando Miriam García y Olmo Uscanga fueron al pico Bisaurín para rendir homenaje a un amigo que había muerto. Durante el recorrido, Lleó, un samoyedo blanco de tres años, persiguió a un animal y desapareció.

Las autoridades estuvieron 16 días tras la pista de Lleó, hasta que apareció cerca del mismo punto en que había desaparecido. Fue justamente la novia del amigo que había muerto quien encontró al perro.

La joven llamada Sandra había subido a la montaña para homenajear, una vez más, a su pareja. Durante el recorrido, se cruzó con el perro de sus amigos y lo reconoció, por lo que comenzó a llamarlo.

«Lleó se ha puesto a ladrarle al principio, algo muy raro porque es muy sociable con la gente. Y cuando le ha llamado por su nombre por segunda vez, se ha acercado a ella tan contento moviendo la cola», explicó Miriam, dueña del perro.

LLEÓ ESTÁ A SALVO

Miriam relató que Sandra les escribió apenas encontró a Lleó con el mensaje: «Mi Javi (el novio fallecido), me lo ha traído». «Aún no nos lo creemos, ha sido un final totalmente mágico porque no es normal lo que ha pasado», indicó.

Después de que lo encontró, Sandra llevó a Lleó con su familia humana. «Habrá perdido peso en estos días, pero parece que tiene buena cara y no tiene ninguna herida», dijo Miriam, quien llevará al perro a un veterinario para que lo revise.

La Guardia Civil y organismos de emergencias llevan 16 días buscando a Lleó por tierra y aire. Las autoridades estaban a punto de abandonar la operación e iban a hacer el último recorrido este fin de semana con cámara de visión nocturna.

La «mágica» aparición de Lleó sorprendió a la sociedad madrileña y le dio un final feliz a una historia que llevaba dos semanas en los medios de comunicación. Mientras tanto, la pareja agradeció a todos los que colaboraron en la búsqueda.