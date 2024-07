¿Los Simpson lo hicieron de nuevo? La candidatura de Kamala Harris y la predicción de la serie

La posible candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos ha desatado especulaciones en redes sociales sobre otra posible nueva predicción del futuro relacionada con la serie animada Los Simpson.

El pasado domingo, el presidente Joe Biden anunció que no participará en la contienda electoral, otorgando su respaldo a la vicepresidenta Harris para representar a los demócratas. Tras este anuncio, Harris reveló su intención de desafiar al expresidente y candidato republicano Donald Trump.

Los usuarios de la red social Twitter (X) no tardaron mucho en descubrir una similitud entre la realidad y Los Simpson. El episodio en cuestión se llama Bart al futuro, emitido en el año 2000.

En dicho episodio, se proyecta un futuro donde Lisa Simpson se convierte en la primera presidenta de Estados Unidos. Además, destaca que en su mandato hereda «un déficit presupuestario del presidente Trump».

Una escena del capítulo muestra a Lisa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, luciendo un traje violeta y un collar de perlas blancas, un atuendo muy similar al que Harris vistió durante su toma de posesión como vicepresidenta en 2021.

Al Jean, guionista de la serie, compartió la imagen profética en sus redes sociales. «Estoy orgulloso de formar parte de la ‘predicción’ de Los Simpson», dijo.

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn

— Al Jean (@AlJean) July 21, 2024