Mitos y verdades: Teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp en abril

Algunos medios han alertado que WhatsApp podría dejar de funcionar en algunos celulares, a partir de este 01 de abril. Pero al parecer, solo se verán afectados los pocos dispositivos con versiones anticuadas que ya no se pueden actualizar.

El servicio de mensajería instantánea realizó ciertos cambios en su política de privacidad, para añadir unos pequeños ajustes en el soporte a las versiones más antiguas de los sistemas operativos.

Esto quiere decir, que efectivamente algunos terminales de iOS y de Android no podrán seguir utilizando la aplicación. Sin embargo, si has comprado tu teléfono inteligente en los últimos años, no deberías tener ningún problema.

Tal y como lo dice la web de soporte de WhatsApp, su servicio de mensajería, dejará de funcionar en los dispositivos Android con sistema operativo anterior a 4.1. Es decir, tu teléfono debe tener la versión 4.1 Jelly Bean o versiones superiores.

En el caso de los iPhones, WhatsApp dejará de funcionar en aquellos que cuenten con versiones anteriores a iOS 10. No obstante, la versión actual de iPhone (iOS 15), es compatible hasta los iPhone 6s.

Por otro lado, la plataforma también requerirá versiones con sistema operativo KaiOS 2.5.0 o posterior, por si usas algún dispositivo con este sistema operativo tan alternativo.

LISTA DE SMARTPHONES QUE PODRÍAN PERDER EL FUNCIONAMIENTO DE WHATSAPP:

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 Mini, Galaxy XCover 2, Galaxy Core

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Duall, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q, Optimus L3 II Dual E435

ZTE Grand S Flex, ZTE V956

Sony Xperia M

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE