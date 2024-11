VIRAL: Mujer sufrió el susto de su vida al abrir el garaje de su casa, una pitón le saltó encima

Una mujer en Australia vivió un susto digno de película de terror el pasado lunes, cuando apareció una pitón por sorpresa y la hizo salir corriendo, escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Rachel Jelley, una residente de Currumbin Waters, al sur de Gold Coast, en Queensland se encontraba haciendo sus tareas cotidianas antes del encuentro. En ese instante se preparaba para salir de su casa a comprar unos tornillos.

No obstante, todo cambió cuando el inesperado visitante hizo una aparición dramática. La enorme serpiente cayó desde el techo de su garaje justo cuando ella activaba la puerta electrónica. En las imágenes, se observa cómo el reptil, al parecer asustado por el movimiento de la puerta, queda colgando y muy cerca de Jelley quien estaba completamente atónita.

“Simplemente saltó cuando la puerta comenzó a levantarse”, relató Jelley, aún sorprendida por el incidente.

Aunque la escena pudo haber causado pánico en cualquier persona, para Rachel Jelley no es un hecho aislado. Según explicó, esta pitón en particular ha sido una visitante frecuente de su propiedad durante años. Lejos de alarmarse, la mujer asegura que no tiene intención de deshacerse de la serpiente.

Snake surprise 🐍 An Australian woman got one of the frights of her life when she opened her garage door and a massive carpet python swung down from above. pic.twitter.com/KpzyEUVH1D

— AccuWeather (@accuweather) November 27, 2024