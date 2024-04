No es tu internet: Twitter (X) registró falla masiva este 23Abr que afectó a miles de usuarios

Desde las primeras horas de este martes, 23 de abril, miles de usuarios de la red social Twitter (X) han reportado fallas en el servicio.

Según el portal DownDetector, especializado en monitorear caídas en plataformas digitales, los reportes de problemas en X se han disparado exponencialmente a partir de las 8:41 a.m.

Los datos de DownDetector indican que el 76 % de los errores se producen en el sitio web de X, mientras que el 17 % restante se concentra en la aplicación móvil. Entre las 8:26 a.m. y las 8:41 a.m., se registraron 27 reportes de fallas. Sin embargo, en solo 16 minutos, esa cifra se disparó a 3.871 reportes a las 8:57 a.m.

Los usuarios que han experimentado problemas han indicado que encuentran principalmente errores en la aplicación (61 %), seguido de fallos en el sitio web (30 %). Un 9 % de los reportes señalan problemas de conexión con el servidor.

Hasta el momento, Twitter (X) no ha emitido ningún comunicado oficial sobre las fallas que están afectando a la plataforma. Se espera que en las próximas horas la red social brinde información sobre la situación y las medidas que se están tomando para resolverla.

Para las 10:15 a.m. los reportes en DownDetector empezaron a disminuir, lo que sugiere que la plataforma podría estar volviendo a la normalidad.