No imaginó que al rescatar un gatito de la calle conseguiría el trabajo de sus sueños

Una mujer argentina nunca se imaginó que el rescatar a un gatito callejero la llevaría a conseguir su verdadera vocación, tras 11 años dedicada al comercio.

Sería durante la cuarentena, que Yanina Maciel haría algo que cambiaría su vida por completo. Ya tenía a dos gatos como mascotas, Armin y Gaia, de los cuales siempre subía material a su cuenta de Instagram, sin embargo, todo cambió cuando rescató a Houdini, un gato siamés, cuya socialización con los otros felinos de la casa, le generó miles de seguidores en TikTok a la mujer.

Hoy es la mamá gatuna más famosa de las redes y a través de ellas encontró su verdadera pasión: trabajar como catsitter, el término en inglés para definir a una niñera de gatos.

Las redes le abrieron un mundo distinto a la joven que desde hace 11 años se dedicaba al comercio.

“No era lo que quería en mi vida ni lo que me hacía feliz. Renuncié y no sabía que iba a hacer, pero sí sabía que tenía el respaldo de las redes y un público que iba a compartir mis posteos. Eso me motivó a pegar el salto”, sostuvo.

Después de incursionar por distintos emprendimientos, surgió la propuesta por parte de una amiga.

“Ella se iba de viaje y me preguntó si le cuidaba los gatos. Luego de esa experiencia comencé a ofrecerme en las redes como para que me entre algo de plata y el primer día ya empezaron a contratarme”, explicó.

“Era gente que me seguía, no eran conocidos”, aclaró.

Ese fue su gran paso a un nuevo amor, el que hoy asegura “es mucho mejor de lo que había soñado” y que este cambio se lo debe a Houdini.

“Él me cambió la vida porque nunca me hubiera imaginado trabajar de esto”, sostuvo.

AMOR POR LOS GATOS DESDE SIEMPRE

Cuando la joven, ahora de 32 años, terminó la secundaria y la profesora la llamó para que recibiera su título, la describió como “la chica que es capaz de dejar todo por llevar a su gato al veterinario”.

Así fue creciendo su amor por los felinos de los que siempre compartía videos por sus redes sociales. Primero eran de las ocurrencias de Armín.

“Yo siempre creí que él tenía mucho potencial porque subía historias a Instagram y siempre me decían que querían conocerlo. Llamaba la atención por el bigote de Dalí y porque en sí era un personaje de 10 kilos. La conexión que teníamos era increíble, con una mirada nos entendíamos”, explicó Yanina al medio argentino TN.

Esto la llevó a abrirle sus propias redes, @arminelgato, para compartir sus travesuras diarias. “Subí un video de él bañándose con una música sexy y enseguida tuvo muchas reproducciones. Yo no entendía nada, pero empecé a hacer contenido todos los días y la gente se copó”, detalló y agregó: “Terminó cambiándome la vida”.

Sin embargo, en medio del auge de la viralización, una triste noticia la sacudió. “Armin falleció de golpe y fue muy triste tener que contarlo. Tenía 50 mil seguidores y decir eso cuando subía contenido todos los días fue duro, pero sentí que tenía que hacerlo”, explicó.

“Fue algo natural, a la mañana estuve con él y tengo videos de esos momentos que no volví a ver más. Yo me fui a lo de una amiga y cuando volví estaba mal y se murió en mis brazos. Siento que me esperó porque era muy mamero”, agregó.

Con la partida de Armin y muchos seguidores en sus redes sociales, Yani se replanteó qué utilidad darle ahora a ese TikTok vacío.

“Quería hacer algo lindo, ayudar a los gatos con esta cuenta y me apareció una publicación de las chicas de @gatitesdecentenario pidiendo voluntarias para alimentar a los animales del parque así que empecé a mostrarlas en mis redes”, explicó.

LA LLEGADA DE HOUDINI EL GATITO ESCAPISTA

En duelo aún, la joven decidió comenzar a buscar gatitos rescatados hasta que le llegó el rumor de que había uno, muy bebé, que estaba solo por la zona, pero que no se dejaba agarrar. Sin embargo, con ayuda de las chicas de la organización y una jaula trampa logró atraparlo. Sin embargo, nunca imaginó lo que se venía.

“Lo dejé en un tránsito y a los cinco minutos me llamaron porque se había escapado. Yo les había advertido que lo dejen encerrado porque era probable que tenga miedo, pero lo dejaron suelto en el living y se tiró por el balcón. Se salvó porque cayó arriba de un auto”, explicó.

Desde ahí comenzó la travesía para encontrarlo nuevamente. “Me quedaba hasta las tres de la mañana para agarrarlo y estuve 10 días hasta que cayó”, detalló.

“Lo llevé a mi casa y le puse Houdini porque es escapista”, contó entre risas.

HOUDI Y SUS FANS

Houdi, como lo bautizaron sus fans, tenía menos de cinco meses cuando su vida cambió y aunque Yanina pensaba que la adaptación iba a ser sencilla, nada de eso ocurrió. “Los primeros días yo sentía que iba super rápido, pensé que como mucho en dos semanas se calmaba, pero no, con el tiempo comenzó a ponerse agresivo y la gente opinaba mucho en las redes”, lamentó.

“Pelee mucho conmigo pensando en si lo adoptaba porque sentía que él tenía más oportunidades al ser un siamés, pero no lo quería dar hasta que no socialice. Así fueron pasando los meses y creo que era el destino: si él aflojaba al mes, yo lo daba en adopción, pero al haber hecho todo el camino que hicimos me llevó a quedármelo”, remarcó.

Hoy por hoy triunfa en las redes y le ha permitido ganar notoriedad que además le permite dedicarse a lo que ama en la vida, cuidar a sus peludas mascotas.