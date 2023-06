«No siento la mitad de mi cara»: El caso de Fran Mariano, se operó más de 40 veces para parecerse a Ricky Martin

Ricky Martin es uno de los cantantes más populares de la industria musical latina y cuenta con millones de seguidores. Sin embargo, el argentino Fran Mariano fue un paso más allá y se obsesionó con el puertorriqueño hasta el punto de buscar parecerse a él.

Fran ya se sometió a más de 40 operaciones estéticas para asemejarse a Ricky Martin. En un principio dice que sí era agradable su proceso, pero ya sufrió tantas intervenciones que le ha dejado varias secuelas físicas.

“No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo champán tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca”, explicó Fran en una entrevista para La Red.

El joven relató que su obsesión comenzó cuando vio a Ricky Martin en la lista de los 100 hombres más apuestos del mundo. De inmediato decidió que iba a modificar sus rasgos para llegar a esos estándares de belleza.

OPERACIONES DE FRAN

En un principio, Fran se marcó el objetivo de parecerse a Ricky Martin, pero los procedimientos no salieron como esperaba. Incluso confesó que en una de las intervenciones llegaron a inyectarle aceite de motos en las cejas.

Tras decenas de tratamientos inadecuados en su rostro, el joven tuvo que pasar por varias circunstancias desafortunadas. Ahora, recomienda a las personas que se lo piensen dos veces antes de emprender una cirugía estética.

Fran reconoció que las operaciones ya son demasiadas, así que ya no hay vuelta atrás. Solo puede elegir entre seguir con vida o perder esa “belleza” que buscaba, de manera que cree que no valió la pena.

El joven ahora se somete a operaciones para revertir las consecuencias de las cirugías estéticas y espera “curarse”. “Sigan pidiendo por mí, voy a volver y mejor de lo que era, los quiero mucho”, apuntó hace apenas tres días.