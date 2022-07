Por este motivo Ómicron es más infecciosa que las otras variantes del coronavirus

¿Por qué Ómicron es más infecciosa que las otras variantes del coronavirus? Es la preguntan que se han formulado muchos de los reinfectados por el virus pandémico; una situación que coloca en alarma a todo el mundo, ante el temor de regresar a lo peor de lo padecido desde el 2020.

En aras de responder a la incertidumbre, un grupo de investigadores de los Institutos Gladstone, UC Berkeley y el Instituto de Genómica Innovadora de Estados Unidos llevaron adelante un estudio, que acaba de publicarse en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El mismo buscó determinar las capacidades de ensamblaje y neutralización de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 para lo que utilizaron partículas similares al virus (VLP).

En el estudio, los científicos lograron confirmar que los anticuerpos generados contra variantes anteriores del virus son mucho menos efectivos contra Ómicron, pero demostraron que las personas que recibieron el refuerzo recientemente tienen niveles más altos de anticuerpos efectivos.

"El sistema de partículas similares al virus nos permite analizar rápidamente nuevas variantes y obtener información sobre si su infectividad en el cultivo celular ha cambiado”, explicó Melanie Ott, directora del Instituto de Virología Gladstone y autora principal del nuevo estudio.

"En el caso de Ómicron, nos permitió comprender mucho mejor cómo, a nivel molecular, esta variante es diferente de otras", acotó.

Se detalló que, en los últimos meses, el equipo desarrolló partículas similares a virus para capturar el efecto de diferentes mutaciones en la variante emergente Ómicron del SARS-CoV-2. Descubrieron que las mutaciones de Ómicron en la proteína espiga hacían que las partículas parecidas al virus fueran dos veces más infecciosas que las que tenían la proteína espiga ancestral.

Además, se concluyó que las partículas similares que portaban las mutaciones de Ómicron eran 30 veces más infecciosas que el ancestral SARS-CoV-2.

“Se ha prestado mucha atención al pico, pero estamos viendo en nuestro sistema que, tanto para Delta como para Ómicron, la nucleocápside es realmente más importante para mejorar la propagación de este virus. Creo que si queremos generar mejores vacunas o buscar bloquear la transmisión de COVID-19, podríamos pensar en objetivos distintos a la proteína de pico”, explicó Ott.

CORONAVIRUS EN VENEZUELA

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de la administración chavista, Delcy Rodríguez, anunció el sábado 16 de julio que la subvariante del coronavirus ómicron BA.5 está circulando en Venezuela, por lo que llamó a los ciudadanos a vacunarse o a reforzar sus esquemas de inmunización ante la COVID-19.

"Estamos en un momento de crecimiento de los casos por la circulación de una variante de ómicron, la BA.5, que está dando crecimiento a los casos en todo el mundo y en nuestro país está circulando", dijo Rodríguez durante una visita a un centro de salud en el estado Carabobo; todo transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

"Aprovecho para llamar a la vacunación de nuestro pueblo (...) todos a vacunarse a partir de los dos años, o a ponerse el refuerzo (...) la vacuna nos protege, la vacuna nos salva", agregó.