¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4May? +FOTOS

Star Wars Day o Día de Stars Wars es tendencia este 4 de mayo, porque cada año desde hace varias décadas, millones de fans de la saga celebran con eventos en todo el mundo su amor por la legendaria franquicia.

Pero ¿por qué se celebra en esta fecha? Esto se debe a una publicación en el diario británico London Evening News el 4 de mayo de 1979.

Fue una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su puesto como primera ministra del país.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras con 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga. La frase no se popularizó hasta varios años después, según el medio Público.

En la década de 1980, el presidente Ronald Reagan se basó en el personaje Grand Moff Tarkin para crear una iniciativa de defensa estratégica conocida como Guerra de las Galaxias. El proyecto no se llevó a cabo, pero le allanó el camino al sistema estratégico de misiles que aún se encuentra hoy en vigor.

Hace 11 años, el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine en la misma fecha y, desde entonces, empresas aprovechan para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

¿CÓMO LO CELEBRAN?

Este 4 de mayo, fanáticos de todo el mundo celebran el Star Wars Day a lo grande.

Como muestra de ello un desfile por la calle en Taipéi, Taiwán, durante la celebración del Día de Star Wars.

Exposición inaugurada en un centro comercial de Madrid, España, con la figura de Luke Skywalker, uno de los personajes de la saga Star Wars, con la que este 4 de mayo, celebra su día internacional. La muestra está formada por productos de coleccionista.

