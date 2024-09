¿Quién es Pesto? La historia del pingüino bebé que se hizo viral por una razón… de peso

Pesto, un pingüino rey de apenas nueve meses de vida, ha sorprendido por pesar tanto como sus dos padres juntos. Se convirtió en la principal atracción de un acuario australiano y su historia se viralizó en Internet.

El pingüino pesa 22 kilogramos y es el polluelo más pesado que ha tenido el Sea Life Melbourne, un famoso acuario de esta ciudad australiana. Mientras tanto, sus padres, llamados Hudson y Tango, pesan 11 kilos cada uno.

Pesto ha ganado una fama global y ha llamado la atención de los especialistas. De acuerdo a un comunicado publicado por el acuario, más de 1.900 millones de personas lo han visto por las redes sociales y hasta le han dedicado varios memes.



La supervisora Jacinta Early precisó que Pesto comió 24 kilogramos de pescado durante la última semana. Sin embargo, los veterinarios han dicho que esa es la cantidad de comida saludable para un polluelo que se acerca a la adultez.

Early apuntó que, a pesar del impresionante peso de Pesto, en los próximos meses debería llegar a pesar 15 kilogramos. A pesar de ello, el acuario espera que siga siendo una celebridad de TikTok y siga obteniendo el cariño de los visitantes.

