¿QUIÉN GANARÁ LA FINAL? Mhoni Vidente predijo al campeón entre Argentina y Francia +VIDEO

Mhoni Vidente, reconocida astróloga, ya dio su predicción sobre quién ganará la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, a disputarse este domingo en el estadio Icónico de Lusail.

La destacada tarotista acertó previamente en que argentinos y franceses jugarían la final, sorprendiendo a muchos al dejar a Brasil por fuera.

“Siempre he dicho que Francia, Argentina o Brasil. Siempre le voy más a Francia y a Argentina que llegaran. En Brasil no me entienden en portugués; y en Francia tampoco”, exclamó.

Luego de acertar a los finalistas del máximo torneo futbolístico, Mhoni Vidente se atrevió a dar una nueva revelación pese a que en un principio se mantuvo en reserva.

De primeras dijo que ganaría Francia, aunque se notó que habló más desde el fanatismo que desde la convicción que la caracteriza.

Finalmente, la astróloga se decantó. Tras la pregunta de una conductora sobre si gana Argentina, Mhoni respondió: “Sí, así que saludos”.

“Llegó un equipo latino que me da mucho gusto, llegó Messi que le hace la diferencia. Messi hace la diferencia en un juego de fútbol, puso los pasos para que anotaran los goles y luego fue un penal de él, y que Argentina está ahora muy feliz en todo el mundo”, dijo Mhoni Vidente.

Tanto Argentina como Francia buscan su tercera copa del mundo. Los franceses son los actuales campeones del mundo, mientras que los argentino no la ganan desde 1986.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más seguidas en América Latina, no solo en México donde vive luego de haber dejado su tierra natal, Cuba, para buscar un destino mejor para su vida lejos de la Isla.

Entre algunas de sus predicciones más polémicas destaca haber calificado como un Anticristo a Vladimir Putin. Además, asegura que según sus visiones el apocalipsis ocurrirá en 2022.

#17Dic | PREDICCIONES - Según @mhonividente este será el equipo ganador del mundial Qatar 2022 ⚽️ pic.twitter.com/A0xquUbVV0 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 17, 2022