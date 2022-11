¿Quieres silenciar los grupos molestos en WhatsApp? Esto es lo que tienes que hacer

En los últimos años WhatsApp se ha convertido en una app indispensable en cualquier aspecto de la vida. No obstante, hay veces que la alta cantidad de mensajes nos puede saturar.

¿A quién no le ha pasado que entra en un grupo donde hablan de muchas cosas que no son de interés? En muchos casos, por una razón u otra debemos permanecer en estos grupos. No obstante, WhatsApp ha pensado en solucionarle la vida a estos usuarios.

Es momento que dejes de recibir esas molestas notificaciones del grupo familiar al que te incluyeron, del condominio o del grupo de reencuentro de compañeros de la escuela.

Tan solo es necesario silenciar a estos grupos para que ya no estén llegando las molestas notificaciones que saturan al teléfono.

¿Cómo silenciar una conversación en WhatsApp?

Lo primero será ingresar a la aplicación.

Luego pulsa sobre la conversación que deseas silenciar.

A continuación ve a la foto de perfil.

Allí se mostrarán una serie de opciones.

Pulsa en “Silenciar”. Elige “Por siempre”.

De esa manera cuando recibas un mensaje de WhatsApp ya no sonará o recibirás una notificación.

Además, en los próximos días, cualquier grupo de WhatsApp con un número mayor de 256 integrantes, serán silenciados automáticamente.

A pesar de estar silenciados podrás ingresar en estos grupos cuando lo desees y nadie notará que silenciaste las notificaciones.