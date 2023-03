Se tatuó una regla en el brazo… ¡para medir el pene de los hombres con los que tiene relaciones!

La influencer británica Tracy Kiss volvió a ser noticia esta semana, después de que se tatuara una regla en el brazo para medir el pene de los hombres con los que tiene relaciones sexuales.

Tracy siempre destacó por los variados tatuajes que tiene en su cuerpo. Asimismo, es preparadora física y suele subir consejos de carácter sexual en su cuenta de Instagram de 1,2 millones de seguidores.

Sin embargo, Kiss fue un paso más allá y se hizo un tatuaje desde el dedo meñique de su mano hasta el codo. Este consiste en varios puntos que equivalen a 1 y 2 centímetros, los cuales tienen una curiosa utilidad: medir el pene de sus parejas sexuales.

“Como no tiene números, en realidad es bastante discreto y me permite estirar la mano inocentemente para acariciar el estómago de un hombre mientras miro mi brazo junto a él para contar los centímetros”, sostuvo la mujer, según La República.

¿POR QUÉ TRACY SE HIZO EL TATUAJE?

Tracy Kiss ha dicho en varias ocasiones que se considera una mujer con un líbido muy alto. Incluso, en una ocasión relató que tuvo relaciones 11 veces en un solo día y para ella el tamaño del miembro de su pareja es algo muy importante.

“Es algo en lo que la gente puede no pensar cuando me da la mano y no parecerá fuera de lugar en un asilo de ancianos cuando tenga 90 años, pero siempre pondrá una sonrisa en mi rostro y un brillo en mis ojos”, explicó Tracy Kiss sobre el tatuaje.

La influencer recordó que su hija pensó que el tatuaje servía para medir el tamaño de plátanos y pepinos. “Mi hija está ahora en una edad en la que se da cuenta de mi descarado sentido del humor y se da cuenta de los chistes de adultos que antes no comprendía”, dijo.

Ante las críticas, Tracy Kiss asegura que es una persona “que disfruta del placer y la confianza corporal”. “Las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a hablar honestamente sobre los encuentros sexuales”, sentenció.