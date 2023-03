Severo Sinvergüenza, la tienda de los waffles con forma de pene que desató un escándalo en redes, hasta intervino la policía

En los últimos días, se viralizaron videos del alto contenido erótico del local Severo Sinvergüenza, una tienda que vende waffles con forma de pene en Cali, Colombia y que generó un escándalo en las redes sociales al punto que intervinieron las autoridades.

Todo se inició por lo explícita de las imágenes donde las clientes chupan los waffles y son tocadas de forma lasciva por los empleados del establecimiento; incluso hay videos donde se ven a mujeres con sus pechos al aire recibiendo no solo los sirope que también le echan a los waffles, sino hasta lamidas por parte de los empleados y sus acompañantes.

Ante eso, funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Cali visitaron el local en la noche del lunes, 6 de marzo. Las autoridades hicieron una intervención y el establecimiento se vio obligado a cerrar sus puertas.

“Hay unos límites y el límite es el respeto de los derechos de los demás. Por eso hemos analizado con detenimiento el contenido de esos videos y son bochornosos. No es la Cali que queremos representar“, señaló Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia.

La policía llego al local de #Severo_Sinverguenza a verificar el establecimiento.

El organismo aclaró una serie de requerimientos para que Severo Sinvergüenza pueda seguir funcionando. “No es la Cali que queremos publicitar al interior de Colombia y en el mundo”, acotó Draguet.

REQUERIMIENTOS PARA SEVERO SINVERGÜENZA

Las autoridades establecieron varias normas a los dueños de Severo Sinvergüenza. En primera instancia, estará prohibido el ingreso de menores de edad y tendrán que polarizar los vidrios del local para evitar que se vean desde el exterior sus actividades.

Asimismo, el organismo exigió que Severo Sinvergüenza no permita el exhibicionismo, actuaciones de dominación o de masoquismo. En ese sentido, están prohibidos los golpes o cachetadas entre empleados y clientes.

“Si no cumple la norma será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”, explicó Dranguet, de acuerdo a medios locales.

Después de que se viralizaran los videos de alto contenido sexual, Severo Sinvergüenza publicó un comunicado. “Queremos dejar claro que hemos capacitado a nuestros trabajadores para que todo lo que hagan esté basado en el respeto y el consentimiento”, expuso.

Asimismo, Severo Sinvergüenza subrayó que están prohibidos los actos “que crucen el límite de la diversión y la sensualidad”. “No nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local”, sentenció.