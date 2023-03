Steven Spielberg sospecha que ocultan existencia de extraterrestres: “Algo no nos está siendo revelado”

El cineasta Steven Spielberg nunca ha ocultado su fascinación por los extraterrestres y tiene varias películas con esta temática. Para el estadounidense, organismos gubernamentales pueden estar ocultando información al respecto.

Spielberg, de 76 años, aclaró que no es un especialista y no tienen información al respecto. Sin embargo, considera muy improbable que no haya vida extraterrestre y sospecha que la humanidad no ha sido informada completamente sobre este tema.

«No soy astrofísico. Pero solo sé que, como persona que hace películas, usa su imaginación y también una persona que siente una curiosidad insaciable por los OVNIs, que está sucediendo algo que realmente no nos está siendo revelado«, dijo en The Late Show.

El director de Encuentros cercanos del tercer tipo analizó que hay un “secreto” detrás de los avistamientos y la “falta de transparencia». “Creo que está sucediendo algo que simplemente necesita una diligencia debida extraordinaria”, añadió.

SPIELBERG: “HAY ALGO AHÍ AFUERA”

Steven Spielberg recordó que hay ecuaciones matemáticas que concluyen que debe existir la vida extraterrestre. En ese sentido, subrayó que está seguro de que hay “algo ahí afuera” en el espacio.

«Creo que es matemáticamente imposible que seamos la única especie inteligente en el cosmos. Eso es totalmente imposible», dijo el cineasta. «Es emocionante. Hay algo ahí fuera”, acotó Spielberg.

Spielberg afirmó que no ha visto un Objeto Volador no Identificado (OVNI), pero “ojalá lo hubiera hecho”. “Nunca he visto nada que no pueda explicar. Pero creo a ciertas personas que han visto cosas que no pueden explicar. Eso es inexplicable”, agregó el cineasta.

Las declaraciones de Spielberg se dieron semanas después de la aparición de varios ovnis en Estados Unidos y Canadá. Igualmente, las autoridades insisten que no hay evidencias de actividades extraterrestres en estos objetos.