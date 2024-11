¿Te espían tu WhatsApp? Descubre cómo proteger tus mensajes en simples pasos

En los últimos años WhatsApp se ha empeñado en usar diferentes medidas para proteger la privacidad de sus usuarios. Es por eso, que en la actualidad las personas tienen múltiples herramientas para descubrir si alguien está expiando sus conversaciones.

A menudo tanto personas cercanas como estafadores pudieran intentar ingresar a nuestro WhatsApp. El primer indicador de que alguien está espiando las conversaciones es la presencia de sesiones no autorizadas en WhatsApp Web.

Para verificar si hay sesiones activas no autorizadas, abre WhatsApp y dirígete al menú de los tres puntos en la esquina superior derecha, selecciona “Dispositivos vinculados” y revisa las sesiones en uso. Si encuentras alguna que no reconozcas, ciérrala de inmediato. El soporte de WhatsApp recomienda hacer esta revisión periódicamente para evitar accesos no autorizados y proteger tu privacidad.

¿SE TE ACABA RÁPIDO EL SALDO?

Un aumento en el consumo de datos móviles o un gasto inusual de batería pueden ser indicios de que una aplicación o proceso desconocido está accediendo a los mensajes en segundo plano.

Las aplicaciones de spyware, por ejemplo, están diseñadas para monitorear conversaciones y suelen generar un consumo anómalo de los recursos del dispositivo. Para identificar este comportamiento, entra en la “Configuración” del dispositivo, busca las opciones de “Batería” y “Uso de datos” y revisa si alguna aplicación está utilizando recursos de manera inusual. Un uso desproporcionado por aplicaciones desconocidas o que no coincidan con tus hábitos podría ser una señal de alerta.

Es importante también revisar los permisos que tienen las aplicaciones en el dispositivo, ya que algunas pueden solicitar acceso a mensajes y archivos de WhatsApp. Verificar estos permisos ayuda a identificar posibles aplicaciones sospechosas. Para hacer esto, ve a “Configuración”, luego a “Aplicaciones”, y revisa la lista de aplicaciones instaladas y sus permisos. Es esencial que ninguna aplicación desconocida tenga permisos para acceder a mensajes, almacenamiento u otros servicios sensibles. Lo recomendable es otorgar permisos solo a aplicaciones confiables y descargadas de tiendas oficiales, como Google Play o App Store.

LEA TAMBIÉN: ESTUDIO REVELÓ QUE EL COLOR DEL CARRO PUEDE INFLUIR EN LA SEGURIDAD DEL CONDUCTOR

Otra medida de seguridad importante es activar la verificación en dos pasos en WhatsApp, un mecanismo que añade una capa extra de protección al requerir un PIN de seis dígitos cada vez que la cuenta se reinstala en un dispositivo nuevo.

Para habilitarla ve a “Configuración” en WhatsApp, selecciona “Cuenta” y luego “Verificación en dos pasos”, donde podrás activar la función e ingresar un PIN de seguridad. Con esto, incluso si alguien intenta instalar tu cuenta en otro dispositivo, necesitará el código adicional para acceder.

Finalmente, WhatsApp envía una notificación de seguridad al dispositivo principal si alguien intenta registrar la cuenta en otro equipo, un aviso que puede ser clave para detectar posibles intentos de espionaje.

Si recibes un mensaje de solicitud de código de verificación que no has solicitado, puede ser señal de que alguien está intentando acceder a tu cuenta. En estos casos, evita compartir el código con nadie y, si es necesario, contacta al soporte de WhatsApp para obtener asistencia adicional.