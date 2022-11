¿Un WhatsApp para infieles? Así podrás activarlo

En las últimas semanas se ha viralizo lo que muchos usuarios de internet han llamado como "WhatsApp para infieles". Consistiría en una manera para ocultar esas conversaciones que son sumamente privadas y nadie puede ver.

Para habilitar este modo no se necesitan aplicaciones externas, pues se puede activar desde la misma plataforma de mensajería. A través de este método los usuarios podrán duplicar la aplicación de WhatsApp y así registrar una nueva cuenta en un mismo celular.

Por esta razón la modalidad ha sido bautizada como "WhatsApp para infieles". A través de la cuenta secundaria los usuarios podrán chatear con otras personas de manera completamente segura, detalló La República.

En caso de que algún mirón revisa la galería del usuario en cuestión, accederá a su cuenta principal y no a la secundaria. De esta forma, no podrán descubrir con quiénes estás hablando, pues al revisar tu cuenta principal no encontrarán ningún dato sobre ti.

Cabe destacar que esta característica está disponible en Android 10 o versiones superiores.

¿Cómo activar WhatsApp para infieles?

Comprueba si WhatsApp no tiene pendientes actualizaciones de Google Play.

Ir a “Ajustes” del celular.

Ingresar al apartado “Funciones avanzadas”

Oprimir la opción que dice ‘dual messenger’.

Encender el interruptor de WhatsApp, el cual por defecto saldrá desactivado.

Antes de instalar una segunda copia de WhatsApp, Android preguntará si deseas hacerlo o no. Después presionar el botón de ‘instalar’.

Ahora aparecerán dos apps de WhatsApp, y una de ellas tendrá el ícono de color naranja en la parte inferior derecha.

Finalmente, abrir el ícono y registrar una nueva cuenta con un número telefónico diferente.