Video de infarto: El angustioso rescate de un niño que estuvo a punto de caer de un segundo piso

Momentos de temor se vivieron en Singapur cuando un niño de apenas 3 años estuvo parado varios minutos en la cornisa de un apartamento. El video del rescate se viralizó en redes sociales y sorprendió a millones de internautas.

Todo ocurrió en un edificio de la Junta de Vivienda y Desarrollo (HDB) en el área Sembawang el pasado domingo, 20 de octubre. Sin embargo, la noticia y el video se viralizaron apenas esta semana en esta parte del mundo.

Las autoridades recibieron un llamado poco antes de las 12 del mediodía en el bloque 350C de la avenida Canberra Road. Los vecinos relataron que un niño estaba parado en la cornisa de un apartamento.

En el video viral se aprecia que un buen samaritano subió a la cornisa y caminó varios metros pegado de la pared hasta alcanzar al niño. Luego abrió la ventana del apartamento y puso al pequeño a salvo.

El caso se dio a conocer por una internauta llamada Nela M Hock. «O pongan una reja o cierren la ventana. Tienen suerte de que este chico no haya saltado o haya perdido el equilibrio. (Por suerte), estos héroes pueden subir hasta el tercer piso», dijo.

Medios internacionales indicaron que había una mujer dentro del apartamento cuando ocurrió todo el incidente con el niño. Incluso, varios vecinos corrieron a la puerta y tocaron, pero nadie les respondió.

A toddler seen standing outside on the ledge of a third-floor apartment in #Singapore was rescued by a good Samaritan as people stood below with a blanket to try and catch them if necessary.

