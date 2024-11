Video viral: Así bailaron ‘Thriller’ en plena avenida de Nueva York

Los estadounidenses celebraron en la noche del jueves, 31 de octubre, Halloween. Una de las actividades que más ha llamado la atención fue cuando un grupo de personas bailaron el icónico tema Thriller en Nueva York.

Medios estadounidenses precisaron que todo ocurrió en West Village. Cientos de personas se congregaron en una de las avenidas más populares de la Gran Manzana e hicieron los famosos pasos de Thriller.

En las imágenes se aprecia que las personas se disfrazaron de zombies, brujas y vampiros, entre otros personajes de terror. En pleno desfile, hicieron esta espectacular coreografía, tal cual como hizo Michael Jackson hace más de cuatro décadas.

El video se viralizó en redes sociales y ya cuenta con casi 7 millones de reproducciones en X (Twitter). Además, los internautas dejaron más de 100.000 likes y miles de comentarios.

Thriller es uno de los temas más populares de la carrera de Michael Jackson. Cada Halloween, se viralizan videos de personas disfrazadas y haciendo uno de los bailes más icónicos de la historia del pop.

Los internautas quedaron impactados con el video. Estos fueron algunos de los mejores comentarios: «Thriller nunca pasa de moda. Excelente trabajo» y «¡Aprendí esto en la clase de jazz y todavía recuerdo la coreografía! ¡Me encanta!».

The Thriller Dance 2024! The best part of the West Village Halloween Parade in New York City. What a fun night! 🧟‍♀️🧟🎃👻 #Halloween pic.twitter.com/XCZoqNLOKO

— NewYorkCityKopp (@newyorkcitykopp) November 1, 2024