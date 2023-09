Video Viral: Desfiló en plena fashion week de Nueva York y nadie se dio cuenta que era un intruso hasta que llegó la seguridad

La Semana de la Moda de Nueva York comenzó la semana pasada y se han visto las nuevas colecciones de importantes marcas. Sin embargo, no todo ha sido perfecto y ocurrió algo muy inesperado en pleno desfile.

Un bromista no quiso dejar pasar la ocasión y se coló en uno de los eventos de este martes, 12 de septiembre. Ante la mirada de decenas de espectadores, el joven caminó por la pasarela como un modelo.

El bromista tenía un gorro de baño y una capa de plástico. Todos se quedaron mirándolo atentamente, como si fuera un modelo más del desfile, hasta que un miembro del personal de seguridad se percató de la situación.

The prankster entered the show as part of New York Fashion Week and walked down the catwalk in a swimming cap and a plastic cape.

